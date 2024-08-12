Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de üretilen elmalar 15 ülkeye ihraç ediliyor

        Türkiye'nin önemli elma üretim merkezlerinden Niğde'de hasat edilen elmalar, Rusya, Irak, Suriye ve Hindistan olmak üzere 15 ülkeye gönderiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 15:28 Güncelleme: 12.08.2024 - 15:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'de üretilen elmalar 15 ülkeye ihraç ediliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye'nin önemli elma üretim merkezlerinden Niğde'de hasat edilen elmalar, Rusya, Irak, Suriye ve Hindistan olmak üzere 15 ülkeye gönderiliyor.

        Niğde Elma Üreticileri Birliği Başkanı Atilla Kaplan, birlik binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Niğde'de ağustos ayında başlayan elma hasadının ekim ayı sonuna kadar devam edeceğini söyledi.

        Niğde'de en fazla gala, golden, skarlet gibi elmaların üretildiğini belirten Kaplan, Türkiye'nin, dünyada elma üretiminde 4 milyon 817 bin 500 tonla 3'ncü, Niğde'nin ise elma fidanı bakımından Türkiye'de birinci, üretimde ise Isparta'dan sonra ikinci sırada yer aldığını anlattı.

        Kaplan, Türkiye'nin elma ihracatının fazla olmadığına işaret ederek, "Geçen yıl 500 bin ile 600 bin ton arasında elma rekoltesi varken bu yıl kırmızı elma rekoltesinde yüzde 40 düşüş bekleniyor. Bu rekoltenin düşmesi güz ayında yağışların fazla olmaması ve yazın sıcakların fazla olmasından kaynaklanıyor. Devletimizin bahçe kurulumu tesislerine verdiği destek var ama üretilen ürünlerin ihraç edilmesi için ihracatın ve ihracatçının desteklenmesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

        Niğde'de üretilen elmaların Ortadoğu ve Uzakdoğu ülkeleri ile Rusya olmak üzere 15 ülkeye ihraç edildiğine işaret eden Kaplan, en çok Hindistan'a elma gönderildiğini bildirdi.

        Kaplan, bu yıl rekoltenin düşük, fiyatın yüksek olmasını beklediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Şu anda ilimizde elmanın kilosu 14-19 lira arasında satılıyor. Elma sezonu iyi başladı, sonu da iyi biter inşallah. Elma diğer ürünlere bakıldığında üreticisini tatmin edecek durumda. Geçen yıl yaklaşık 600 bin ton civarında rekolte olmuştu ama bu yıl özellikle kırmızı elmada rekoltede yüzde 30-40 azalma bekliyoruz. Bu yıl yaklaşık 370 bin ton civarında rekolte bekleniyor. Üretim planlaması şu anda Tarım ve Orman Bakanlığının gündeminde ama planlama tam yapılırsa üreticilerimiz de ona göre ekim ve dikim yapabilir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        9 kişi ölmüştü! Ön rapor çıktı
        9 kişi ölmüştü! Ön rapor çıktı
        Kahvaltı sofrasında cinayet! Babasını öldürdü, annesi ve kardeşi yaralı
        Kahvaltı sofrasında cinayet! Babasını öldürdü, annesi ve kardeşi yaralı
        Manisa'da vahşet: 3 yavru kediyi fırça sapıyla öldüren kişi tutuklandı
        Manisa'da vahşet: 3 yavru kediyi fırça sapıyla öldüren kişi tutuklandı
        Putin: Ukrayna'nın saldırısına yanıt verilecek
        Putin: Ukrayna'nın saldırısına yanıt verilecek
        Cher Ndour, İstanbul'a geliyor!
        Cher Ndour, İstanbul'a geliyor!
        Hollanda yenilenebilir enerjide nasıl fark yarattı?
        Hollanda yenilenebilir enerjide nasıl fark yarattı?
        Kritik eşik aşıldı: "Marmara Denizi komada"
        Kritik eşik aşıldı: "Marmara Denizi komada"
        Jeff Bezos, işportacıya güldü geçti
        Jeff Bezos, işportacıya güldü geçti
        Edirne'de 15 ölü köpek! Suç duyurusu
        Edirne'de 15 ölü köpek! Suç duyurusu
        Dünyada bu dili bilen 12 kişiden biri!
        Dünyada bu dili bilen 12 kişiden biri!
        Dünyaca ünlü antik kent Phaselis'te tepki çeken görüntü: "Medeniyetten uzaklaşmış insanların eseri"
        Dünyaca ünlü antik kent Phaselis'te tepki çeken görüntü: "Medeniyetten uzaklaşmış insanların eseri"
        Bitlis'te feci kaza: Uzman çavuş ve hemşire eşi hayatını kaybetti
        Bitlis'te feci kaza: Uzman çavuş ve hemşire eşi hayatını kaybetti
        "Merve Hanım'a dava açıyoruz"
        "Merve Hanım'a dava açıyoruz"
        "Lige damga vuracak!"
        "Lige damga vuracak!"
        Aşırı turist mağduru 34 destinasyon
        Aşırı turist mağduru 34 destinasyon
        40 yıl sonra altın madalyasız olimpiyat
        40 yıl sonra altın madalyasız olimpiyat
        Emeklilere müjde
        Emeklilere müjde
        Amerikalılar Sibirya'dan mı geliyor?
        Amerikalılar Sibirya'dan mı geliyor?
        Bakan Bak'tan gözdağı: Hesabını verecekler!
        Bakan Bak'tan gözdağı: Hesabını verecekler!
        Emekli aylığı sonradan artabilir mi?
        Emekli aylığı sonradan artabilir mi?

        Benzer Haberler

        Niğde'de Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı yapıldı
        Niğde'de Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı yapıldı
        Niğde'de tefecilik iddiasıyla 6 şüpheli tutuklandı
        Niğde'de tefecilik iddiasıyla 6 şüpheli tutuklandı
        Aladağlar Sky Trail 2024 yarışı yapıldı
        Aladağlar Sky Trail 2024 yarışı yapıldı
        Niğde UMKE tam donanımlı deposuyla olası afetlere hazır bekliyor
        Niğde UMKE tam donanımlı deposuyla olası afetlere hazır bekliyor
        Niğde'de tıbbi aromatik bitki bahçesi kurma çalışmaları devam ediyor
        Niğde'de tıbbi aromatik bitki bahçesi kurma çalışmaları devam ediyor
        Niğde'de devrilen otomobildeki 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı
        Niğde'de devrilen otomobildeki 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı