Niğde'de üretilen elmalar 15 ülkeye ihraç ediliyor

Türkiye'nin önemli elma üretim merkezlerinden Niğde'de hasat edilen elmalar, Rusya, Irak, Suriye ve Hindistan olmak üzere 15 ülkeye gönderiliyor.

Niğde Elma Üreticileri Birliği Başkanı Atilla Kaplan, birlik binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Niğde'de ağustos ayında başlayan elma hasadının ekim ayı sonuna kadar devam edeceğini söyledi.

Niğde'de en fazla gala, golden, skarlet gibi elmaların üretildiğini belirten Kaplan, Türkiye'nin, dünyada elma üretiminde 4 milyon 817 bin 500 tonla 3'ncü, Niğde'nin ise elma fidanı bakımından Türkiye'de birinci, üretimde ise Isparta'dan sonra ikinci sırada yer aldığını anlattı.

Kaplan, Türkiye'nin elma ihracatının fazla olmadığına işaret ederek, "Geçen yıl 500 bin ile 600 bin ton arasında elma rekoltesi varken bu yıl kırmızı elma rekoltesinde yüzde 40 düşüş bekleniyor. Bu rekoltenin düşmesi güz ayında yağışların fazla olmaması ve yazın sıcakların fazla olmasından kaynaklanıyor. Devletimizin bahçe kurulumu tesislerine verdiği destek var ama üretilen ürünlerin ihraç edilmesi için ihracatın ve ihracatçının desteklenmesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Niğde'de üretilen elmaların Ortadoğu ve Uzakdoğu ülkeleri ile Rusya olmak üzere 15 ülkeye ihraç edildiğine işaret eden Kaplan, en çok Hindistan'a elma gönderildiğini bildirdi.