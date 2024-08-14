Niğde'de inşaattan düşen işçi öldü
Niğde'de çalıştığı inşaatın 11'inci katından düşen genç, hayatını kaybetti.
Niğde'de çalıştığı inşaatın 11'inci katından düşen genç, hayatını kaybetti.
Selçuk Mahallesi'nde 15 katlı apartman inşaatında çalışan O.B. (16), dengesini kaybederek 11'inci kattan düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Hayatını kaybettiği belirlenen O.B'nin cenazesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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