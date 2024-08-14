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        Niğde'de inşaattan düşen işçi öldü

        Niğde'de çalıştığı inşaatın 11'inci katından düşen genç, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 13:27 Güncelleme: 14.08.2024 - 13:27
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        Niğde'de inşaattan düşen işçi öldü
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        Niğde'de çalıştığı inşaatın 11'inci katından düşen genç, hayatını kaybetti.

        Selçuk Mahallesi'nde 15 katlı apartman inşaatında çalışan O.B. (16), dengesini kaybederek 11'inci kattan düştü.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Hayatını kaybettiği belirlenen O.B'nin cenazesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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