Niğde'de AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Niğde'de AK Parti İl Başkanlığı tarafından AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla toplantı düzenlendi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, AK Parti Niğde İl Teşkilatı tarafından parti binasında düzenlenen programda, partililer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını ekrandan izledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir, AK Parti ailesi olarak 23. yaşlarına ulaşmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

Özdemir, 14 Ağustos 2001'den beri hizmet sancağını iftiharla taşımanın gururunu yaşadıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Teşkilatımızda bugüne kadar görev alan sandık başkanından, mahalle temsilcisine, teşkilat mensuplarına ve en üst kademesine kadar emek veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Bizler yola çıktığımızda, yorulmuş, tükenmiş, gelecekten ümidini kesmiş, karamsarlık girdabında sürüklenen bir milletin umutlarını yeniden dirilttik. Hamdolsun şimdi çok daha güzel bir Türkiye'yiz. Türkiye ne zaman kendini toparlasa, ekonomide kabuğunu kırmaya çalışsa bir bahane üretip bizi yolumuzdan çevirmeye çalıştılar. Allah'a hamdolsun bunların hiçbirine eyvallah etmedik. İnşallah bugünden sonra da milletin umudu olmaya, onlara hizmet etmeye devam edeceğiz."