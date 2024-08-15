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        Niğde'de çıkan ot yangınına müdahale ediliyor

        Niğde'de Melendiz Dağı eteklerinde çıkan ot yangını söndürülmeye çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 23:37 Güncelleme: 15.08.2024 - 23:37
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        Niğde'de çıkan ot yangınına müdahale ediliyor
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        Niğde'de Melendiz Dağı eteklerinde çıkan ot yangını söndürülmeye çalışılıyor.

        Melendiz Dağı'nın yamacında otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine Niğde Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

        Ekipler, araçla ulaşmanın mümkün olmadığı alana yürüyerek çıktı.

        Söndürme çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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