Niğde'de çıkan ot yangınına müdahale ediliyor
Niğde'de Melendiz Dağı eteklerinde çıkan ot yangını söndürülmeye çalışılıyor.
Niğde'de Melendiz Dağı eteklerinde çıkan ot yangını söndürülmeye çalışılıyor.
Melendiz Dağı'nın yamacında otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Niğde Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekipler, araçla ulaşmanın mümkün olmadığı alana yürüyerek çıktı.
Söndürme çalışmaları devam ediyor.
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