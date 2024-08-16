Niğde'de çıkan ot yangını söndürüldü

Araçla ulaşmanın mümkün olmadığı alana yürüyerek çıkan ekipler, köylülerin de yardımıyla yangını söndürdü.

Melendiz Dağı'nın yamacında otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, Niğde Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti.

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