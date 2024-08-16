Niğde Valisi Çelik, Tyana Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu

Niğde Valisi Cahit Çelik, Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesindeki Tyana Antik Kenti'nde yürütülen çalışmalarını inceledi.

Çelik, antik kenti gezerek çalışmalar hakkında Kazı Heyeti Başkanı ve Aksaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Doğanay'dan bilgi aldı ve bir mezarda kazı yaptı.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çelik, Tyana Antik Kenti'nde yaklaşık 5 bin yıl kesintisiz yaşamın sürdüğünü söyledi.

Bölgenin özellikle antik dönemde ve Roma döneminde çok önemli bir yerleşim yeri olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti: