Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Sırçalıtepe'de 9 bin 600 yıl önce kullanılan obsidiyen aletler günlük yaşamı anlatıyor

        ABDULLAH ÖZKUL - Niğde'nin Kayırlı köyünde 9 bin 600 yıl öncesine ait yaşam izlerine rastlanılan Sırçalıtepe Höyüğü'nde bulunan obsidiyen (cam kaya - keskin volkanik taş) aletler, geçmişteki günlük yaşamdan izler sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 11:04 Güncelleme: 18.08.2024 - 11:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sırçalıtepe'de 9 bin 600 yıl önce kullanılan obsidiyen aletler günlük yaşamı anlatıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABDULLAH ÖZKUL - Niğde'nin Kayırlı köyünde 9 bin 600 yıl öncesine ait yaşam izlerine rastlanılan Sırçalıtepe Höyüğü'nde bulunan obsidiyen (cam kaya - keskin volkanik taş) aletler, geçmişteki günlük yaşamdan izler sunuyor.

        Kazı Heyeti Başkanı ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Tarih Öncesi Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Semra Balcı, AA muhabirine, höyüğün Kayırlı köyü sınırlarında Göllü Dağı volkanik kompleksinin içerisinde yer aldığını söyledi.

        Bölgede 2016'da yapılan yüzey araştırmalarında özellikle obsidiyen işliğinde ve yerleşme dolgusuna rastlanılan alanda bol obsidiyen bulunduğunu ve bunun üzerine kazı çalışmalarına başlanmasına karar verildiğini belirten Balcı, ilk kazı çalışmalarının 2019'da başladığını ve kesintisiz devam ettiğini anlattı.

        - "Henüz ana kayaya kadar ulaşamadık"

        Balcı, İstanbul Üniversitesi başkanlığında yapılan kazı çalışmalarında Karadeniz Teknik, Hacettepe ve Mimar Sinan gibi üniversitelerden uzmanın yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:

        "Yerleşme, çanak çömleksiz Neolitik Döneme, yani Neolitik Dönemin erken evresine tarihleniyor. Hem obsidiyen işlik alanından hem de yerleşme alanından yapılan radyokarbon analizlerine göre, yerleşme alanında gelen tarihler, günümüzden önce 9 bin 600-9 bin 300 aralığına karşılık geliyor. İşlik alanından gelen tarihlendirmeler de günümüzden önce 9 bin 300 ile 9 bin 50 arasına denk geliyor. Dolayısıyla höyük üzerinde en az 550 yıllık çanak çömleksiz Neolitik Döneme tarihlendirilen verilerin olduğunu şimdiden biliyoruz. Henüz ana kayaya kadar ulaşamadık. Kazı çalışmalarımız devam ettiği süreçte daha eskiye tarihlendirilen verilerin geleceğini de tahmin ediyoruz.”

        Sırçalıtepe'nin konumunun obsidiyen kaynaklarına yakın olması açısından önem taşıdığını vurgulayan Balcı, bu konumundan dolayı höyüğün obsidiyen işliği ve yerleşme ilişkilerine dair veri verebilecek bölgede tek yerleşim alanı olduğuna dikkati çekti.

        - "Sırçalıtepe'de yaşayanlar, obsidiyeni birçok alanda kullanmış"

        Balcı, höyüğün şu anda Niğde'nin en eski yerleşik hayatını gösteren verileri barındırması açısından da dikkati çektiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

        "Höyükte bulunan obsidiyen aletler, gündelik aktivitelerinde ne işlerde kullanıldığını anlatmakta. Ok uçları, avcılık faaliyetlerinde kullanıldığını gösteren alet gruplarımız. Kesici aletler ise hasat işlerinde kullanılmış olabilir. Kazıyıcılar özellikle deri ve ahşabın işlenmesinde kullanılmış aletler. Delici aletler yine deri, ahşap gibi bazı materyalleri delme işlerinde kullanılan aletler olarak söyleyebiliriz. Sonuç itibarıyla bütün günlük aktivitelerinde neler yaptıklarını obsidiyen aletlere bakarak söyleyebiliyoruz. Sırçalıtepe'de yaşayanlar, obsidiyeni günlük hayatın aktivitelerinin birçok alanında kullanmış."

        Höyükte, çeşitli aletlerin ve birtakım sembolik eşyaların yapımında perlit gibi diğer volkanik kayaçların yanı sıra hayvan kemiklerinin de kullanıldığını ifade eden Balcı, hayvanların kemiklerinden yapılan "biz" (sivri uçlu bir alet) ve iğnelerin sepetçilik ve çeşitli delme işlerinde kullanıldığını söyledi.

        Balcı, bölgenin yaşama çok uygun ve hayvan çeşitliliğinin fazla olduğuna işaret ederek, uzmanlar tarafından yapılan incelemede, bölgede en fazla koyun ve keçi, sonra sığır daha sonra geyik, tavşan, tilki, kuş ve küçük kemirgenlere ait kemiklerin bulunduğunu bildirdi.

        Mimari kalıntıların olduğu alanda, kerpiç duvarlı ya da taş ve kerpiçin bir arada kullanıldığı duvarların bulunduğu dörtgen planlı, bitişik düzende yapıları ortaya çıkardıklarını belirten Balcı, yapıların içerisinde fırın ya da ocak olarak adlandırdıkları pişirme alanlarının da yer aldığını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Orman yangınlarıyla mücadele: 8 noktada yangın devam ediyor, yerleşim yerleri tehdit altında
        Orman yangınlarıyla mücadele: 8 noktada yangın devam ediyor, yerleşim yerleri tehdit altında
        O saldırgan yakalandı!
        O saldırgan yakalandı!
        İlkel silahlı seri katilden polise akılalmaz sözler!
        İlkel silahlı seri katilden polise akılalmaz sözler!
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Otomobilin çarptığı iki kız kardeş hayatını kaybetti: Aracın arkasındaki "Katil 777" yazısı dikkat çekti
        Otomobilin çarptığı iki kız kardeş hayatını kaybetti: Aracın arkasındaki "Katil 777" yazısı dikkat çekti
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        Şehir eşkıyaları yine sahnede!
        Şehir eşkıyaları yine sahnede!
        Dünyanın yeni yedi harikası nelerdir?
        Dünyanın yeni yedi harikası nelerdir?
        Yangın bölgelerinde hava nasıl olacak?
        Yangın bölgelerinde hava nasıl olacak?
        Alain Delon hayatını kaybetti
        Alain Delon hayatını kaybetti
        Fenerbahçe'den İzmir açıklaması
        Fenerbahçe'den İzmir açıklaması
        Ali Koç'a İzmir'de saldırı!
        Ali Koç'a İzmir'de saldırı!
        Lost oyuncuları şimdi ne yapıyor?
        Lost oyuncuları şimdi ne yapıyor?
        "Duygularımı ekran önünde yaşamaktan asla çekinmiyorum"
        "Duygularımı ekran önünde yaşamaktan asla çekinmiyorum"
        M çiçeği virüsü çocuklar için daha tehlikeli!
        M çiçeği virüsü çocuklar için daha tehlikeli!
        "Vatandaşın sesi olmaya devam edeceğiz"
        "Vatandaşın sesi olmaya devam edeceğiz"
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Habertürk'te
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Habertürk'te
        "Teknoloji geldi, duygular azaldı"
        "Teknoloji geldi, duygular azaldı"
        Rusya’da 7.2 büyüklüğünde deprem
        Rusya’da 7.2 büyüklüğünde deprem
        Mauro Icardi görmesin
        Mauro Icardi görmesin

        Benzer Haberler

        Niğde Valisi Çelik, Tyana Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu
        Niğde Valisi Çelik, Tyana Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu
        Niğde'de çıkan ot yangını söndürüldü
        Niğde'de çıkan ot yangını söndürüldü
        Niğde'de sorgum-sudan otunun hasadı yapıldı
        Niğde'de sorgum-sudan otunun hasadı yapıldı
        Niğde'de patateste 1 milyon 45 bin ton rekolte bekleniyor
        Niğde'de patateste 1 milyon 45 bin ton rekolte bekleniyor
        Niğde'de gençler Avrupa Dayanışma Programı kapsamında ücretsiz yurt dışına...
        Niğde'de gençler Avrupa Dayanışma Programı kapsamında ücretsiz yurt dışına...
        Niğde'de günlük 300 ton patates ihracata gidiyor
        Niğde'de günlük 300 ton patates ihracata gidiyor