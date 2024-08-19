Niğde'de baba ve oğlu arasındaki kavgayı ayırmak isteyen kişi, silahla vurularak öldü
Niğde'de bir kişi, baba ile oğlu arasındaki kavgayı ayırmak isterken tabancayla vurularak hayatını kaybetti.
Niğde'de bir kişi, baba ile oğlu arasındaki kavgayı ayırmak isterken tabancayla vurularak hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Bağlama beldesinde H.A. (45) ile oğlu C.A. (19) arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.
Kavgayı ayırmak isteyen M.A. (52), C.A'nın tabancasından çıkan kurşunla sırtından yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.A, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Olaydan sonra firar eden şüpheli C.A, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.