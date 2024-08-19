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        Niğde Kent Müzesi'nde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor

        Niğde Belediyesince kentin tarihi ve kültürel değerlerini yansıtan eserlerin sergilendiği Kent Müzesi, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 15:10 Güncelleme: 19.08.2024 - 15:18
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        Niğde Kent Müzesi'nde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor
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        Niğde Belediyesince kentin tarihi ve kültürel değerlerini yansıtan eserlerin sergilendiği Kent Müzesi, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Niğde'nin önde gelen isimlerinin balmumu heykelleri ile şehre ait tarihi ve turistik yapıların maketlerinin de sergilendiği Kent Müzesi yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri haline geldi.

        Osmanlı Sadrazamı Sokullu Mehmet Paşa tarafından 16. yüzyılda yaptırılan tarihi bedestende kentin kültürel mirasını yansıtan eserler yer alıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, kentin tarihi değerlerinin korunup gelecek nesillere aktarılmasına önemli katkı sunacak müzenin hem yöre halkının hem de yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiğini belirtti.

        Müzenin 09.00-17.30 saatleri arasında ücretsiz gezilebildiğini aktaran Özdemir, "Müzemizde sergilenen eserlerin önemli bir kısmı çağrımız üzerine eserlerini teslim eden hemşehrilerimize ait. Müzemize tarihi nesnelerini bağışlayan hemşerilerimize teşekkür ediyor, elinde Niğde'yi anlatan tarihi nesne ve kıyafetleri olan vatandaşlarımıza da bu eserleri müzemize bağış yapmaları konusundaki çağrımızı da yineliyorum." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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