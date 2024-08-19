Niğde Kent Müzesi'nde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor

Niğde Belediyesince kentin tarihi ve kültürel değerlerini yansıtan eserlerin sergilendiği Kent Müzesi, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Niğde'nin önde gelen isimlerinin balmumu heykelleri ile şehre ait tarihi ve turistik yapıların maketlerinin de sergilendiği Kent Müzesi yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri haline geldi.

Osmanlı Sadrazamı Sokullu Mehmet Paşa tarafından 16. yüzyılda yaptırılan tarihi bedestende kentin kültürel mirasını yansıtan eserler yer alıyor.