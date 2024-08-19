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        Niğde Belediyesi sağlıklı beslenme ve diyet danışmanlığı hizmeti veriyor

        Niğde Belediyesi, sağlıklı beslenme ve diyet danışmanlığı hizmetini hayata geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 17:05 Güncelleme: 19.08.2024 - 17:13
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        Niğde Belediyesi sağlıklı beslenme ve diyet danışmanlığı hizmeti veriyor
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        Niğde Belediyesi, sağlıklı beslenme ve diyet danışmanlığı hizmetini hayata geçirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sağlıklı beslenme ve diyet danışmanlığında vatandaşlar kilo alma ve verme, kilo kontrol yönetimi, gebelik öncesi, gebelik ve emzirme döneminde beslenme gibi önemli hizmetlerden yararlanıyor.

        Vatandaşlar, 444 51 01 numaralı telefondan bilgi ve randevu alabiliyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, belediye olarak vatandaşların sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürmesinin en büyük önceliklerinden olduğunu belirterek, "Bu hizmetimizle, sağlıklı beslenme konusunda uzman desteği sağladık. Tüm vatandaşlarımızı bu hizmetten yararlanmaya davet ediyoruz. Unutmayın, sağlıklı bir yaşam, doğru beslenme ile başlar. Niğde Belediyesi, bu yolculukta sizinle birlikte." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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