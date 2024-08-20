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        NÖHÜ Eğitim Fakültesi "Turuncu Bayrak" adayı olmaya hak kazandı

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) Eğitim Fakültesi engelli öğrencilere yönelik mekanda erişim konusunda yaptığı çalışmalarla Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından "Turuncu Bayrak" adayı olmaya hak kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 12:14 Güncelleme: 20.08.2024 - 12:14
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        NÖHÜ Eğitim Fakültesi "Turuncu Bayrak" adayı olmaya hak kazandı
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        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) Eğitim Fakültesi engelli öğrencilere yönelik mekanda erişim konusunda yaptığı çalışmalarla Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından "Turuncu Bayrak" adayı olmaya hak kazandı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, YÖK'ün düzenlediği "Engelsiz Üniversite Ödülleri"ne başvuran NÖHÜ Eğitim Fakültesi, fiziksel ortamlarda mekanda erişim konusunda hayata geçirdiği projelerle gerekli kriterleri sağladı.

        Fakülte, YÖK Engelsiz Üniversite Ödülleri kapsamında "Mekanda Erişim" kategorisinde "Turuncu Bayrak" ödülüne aday olmaya layık görüldü.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen NÖHÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, yaşamın her alanında olduğu gibi yükseköğretim kurumlarının içinde de engelli bireylerin engelsiz bir yaşam olanağına sahip olmaları gerektiğini belirterek, "Bu hususta farkındalık oluşturarak gerekli çalışmalarla engellerini minimum seviyede hissedecekleri bir ortam oluşturulması en büyük görevimiz. Eğitimin her anlamda eşit olması gerekiyor. Engelli öğrencilerimizin eğitime ulaşacağı yollardaki tüm engelleri kaldırmak bir eğitimci olmanın yanı sıra aynı zamanda bir insanlık görevi." ifadelerini kullandı.

        NÖHÜ Tıp Fakültesi ve İslami İlimler Fakültesi daha önce aynı kategoride "Turuncu Bayrak" ödülü almıştı.

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