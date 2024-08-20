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        Beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 4 hastaya umut oldu

        Niğde'de tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 4 hastaya umut oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 17:34 Güncelleme: 20.08.2024 - 17:41
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        Beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 4 hastaya umut oldu
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        Niğde'de tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 4 hastaya umut oldu.

        Beyin kanaması nedeniyle Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören hastanın beyin ölümü gerçekleşti.

        Ailesinin onayıyla hastanın 2 böbreği, karaciğeri ve 2 korneası, organ nakli bekleyen 4 hastaya gönderildi.

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakil Sorumlusu anestezi uzmanı Doç. Dr. Mustafa Kaçmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, beyin kanaması nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören 59 yaşındaki hastanın beyin ölümünün gerçekleşmesiyle organlarının bağışlanması konusunda ailesiyle görüşüldüğünü söyledi.

        Organ bağışına onay veren aileye teşekkür eden Kaçmaz, şunları kaydetti:

        "Aile, bu konuyu çok olumlu karşıladı. Bu sayede hastamızın şu an karaciğer ve böbreklerinin nakledilmesi imkanına kavuşuldu. Operasyon sonunda Gaziantep ve Adana illerine göndereceğiz organları. Burada uzun yıllardır bu organları bekleyen hastalara nakledilecek. O hastalar da şifalarına kavuşacak. İki böbreği, karaciğeri ve korneasını nakil için planladık. Şu an alıcıları da onları beklemekte." dedi.

        SANKO Üniversitesi Hastanesinden Doç. Dr. Yücel Yüksel de organ bağışının önemli ve hastanın ailesi için zor bir karar olduğunu ifade etti.

        Yüksel, "İnsan, en sevdiği birini kaybedince organlarını almak çok zor bir iş. Bizim yaptığımız iş de zor ama bu acı haberi vermek ve organ bağışını kabul etmek bu işin görünmeyen en önemli kısımlarından biri. Karaciğerini ve 2 böbreğini aldık. Böbreğin biri Adana'da takılacak. Diğer iki karaciğer ve böbreği de Gaziantep'te takacağız. Bir kişi öldü ama 3 kişi de yaşamaya devam edecek." diye konuştu.

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