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        Niğde'de 4. kattaki balkondan düşen çocuk yaralandı

        Niğde'de bir binanın 4. katındaki balkondan düşerek yaralanan 3 yaşındaki çocuk, hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 17:54 Güncelleme: 20.08.2024 - 17:54
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        Niğde'de 4. kattaki balkondan düşen çocuk yaralandı
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        Niğde'de bir binanın 4. katındaki balkondan düşerek yaralanan 3 yaşındaki çocuk, hastanede tedavi altına alındı.

        Merkez Kale Mahallesi'ndeki bir apartmanın 4. katında oturan yabancı uyruklu M.H. (3), dengesini kaybederek balkondan düştü.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan M.H, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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