Niğde'de 8 düzensiz göçmen yakalandı
Niğde'de güvenlik güçleri tarafından yapılan denetimlerde 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Niğde'de güvenlik güçleri tarafından yapılan denetimlerde 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, son bir haftada yapılan denetimlerde 5 Özbekistan, 2 Azerbaycan ve 1 Pakistan uyruklu düzensiz göçmen gözetim altına alındı.
Göçmenler, Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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