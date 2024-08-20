Niğde'de 8 düzensiz göçmen yakalandı

Niğde'de güvenlik güçleri tarafından yapılan denetimlerde 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, son bir haftada yapılan denetimlerde 5 Özbekistan, 2 Azerbaycan ve 1 Pakistan uyruklu düzensiz göçmen gözetim altına alındı.

Göçmenler, Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.