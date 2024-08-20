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        Niğde'de 8 düzensiz göçmen yakalandı

        Niğde'de güvenlik güçleri tarafından yapılan denetimlerde 8 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 20:01 Güncelleme: 20.08.2024 - 20:01
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        Niğde'de 8 düzensiz göçmen yakalandı
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        Niğde'de güvenlik güçleri tarafından yapılan denetimlerde 8 düzensiz göçmen yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, son bir haftada yapılan denetimlerde 5 Özbekistan, 2 Azerbaycan ve 1 Pakistan uyruklu düzensiz göçmen gözetim altına alındı.

        Göçmenler, Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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