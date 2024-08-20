Niğde'de çıkan kavgada 7 kişi yaralandı
Niğde'de çıkan sopalı ve bıçaklı kavgada yaralanan 7 kişi tedavi altına alındı.
Niğde'de çıkan sopalı ve bıçaklı kavgada yaralanan 7 kişi tedavi altına alındı.
Merkez Yenice Mahallesi'nde karşılaşan, akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı.
Sopalı ve bıçaklı kavgaya dönen olayda, 7 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
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