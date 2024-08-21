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        Usta öğretici depremin izlerini kadınlarla süs eşyası yaparak siliyor

        AHMET DEMİRCAN - Niğde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan el sanatları kursunda usta öğreticilik yapan depremzede Dilek Sayık, mahallesindeki kadınların hem sosyalleşmesine hem de aile bütçelerine katkı sağlamasına yardımcı oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 13:34 Güncelleme: 21.08.2024 - 13:34
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        Usta öğretici depremin izlerini kadınlarla süs eşyası yaparak siliyor
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        AHMET DEMİRCAN - Niğde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan el sanatları kursunda usta öğreticilik yapan depremzede Dilek Sayık, mahallesindeki kadınların hem sosyalleşmesine hem de aile bütçelerine katkı sağlamasına yardımcı oluyor.

        Aksaray Üniversitesi Güzelyurt Meslek Yüksek Okulu Geleneksel El Sanatları Bölümü mezunu olan ve 13 yıldır usta öğreticilik yapan Sayık'ın, Adana'nın Yumurtalık ilçesindeki evi Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gördü.

        Daha sonra ailesiyle Niğde'ye yerleşen Sayık, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde usta öğretici olarak görev yapmaya başladı.

        Behzat Ecemiş İlkokulu'nda el sanatları kursu açan Sayık, mahallesindeki kadınlarla atık malzemeleri süs eşyasına dönüştürerek, hem depremin izlerini silmeye çalışıyor hem de kadınların sosyalleşmesine yardımcı oluyor.

        Dilek Sayık, AA muhabirine, kursta kirpi oku döküm rölyef ve taş bebek yaptıklarını, atıl durumdaki ahşapları keserek kullanılabilir duruma getirdiklerini söyledi.

        Kursiyerlerin bu durumdan çok mutlu olduğunu aktaran Sayık, kadınların kirpi oku döküm rölyefi nakış gibi işleyerek çalıştıklarını ve aynı zamanda tezhip desenleri tasarladıklarını belirtti.

        Bazı eserlerin yapımının yaklaşık 4 aya yakın sürdüğünü anlatan Sayık, "Kursiyerlerimizden biri, işlediği Hilye-i Şerif panosunu 30 bin liraya sattı. Kursiyerlerin talepleri doğrultusunda çoğunlukla geri dönüşüm çalışmaları yapıyoruz." dedi.

        Depremden sonra Niğde'de yaşamaya başladığını vurgulayan Sayık, şöyle konuştu:

        "Niğde halkı çok misafirperver ve sıcak kanlı, bizi çok sıcak karşıladılar. Bu sıcak ve misafirperver karşılamayla bizler de depremin şokunu atlattık. Bir felaketten çıktık, yaralarımızı bu kursla sardık. Kursiyerlerimizle güzel vakit geçiriyoruz, onlar da çok mutlu oldular. Yaptığı ürünleri satıp, aile bütçelerine katkıda bulunabilmek onları da bizleri de çok mutlu etti."

        - "Kursta tablolar yapıp sattım"

        Kursiyer Ayşe Karakaya da daha önce sürekli evde temizlik yaptığını, kursla sosyalleştiğini anlattı.

        Kızının okuduğu okulda açılan kursa katıldığını ifade eden Karakaya, "Kızımı sürekli görüyorum, bu benim için de iyi oldu. Buraya gelip çok güzel zaman geçiriyor, boyamalar yapıyoruz. Evimdeki eski sehpa ve fiskoslarımın hepsini yeniledim, çok güzel oldu. Kursta tablolar yapıp sattım, bazı arkadaşlarıma da kapı süsleri, tepsi gibi hediyelikler yaptım. Sürekli evde durmaktan temizlik hastası olmuştum ama şimdi zamanımız çok daha güzel geçiyor." diye konuştu.

        Niğde Halk Eğitim Merkezi Müdürü Orhan Çetin ise merkezde 2023-2024 eğitim öğretim yılında yaklaşık 1300 kurs açtıklarını söyledi.

        Kurslara yaklaşık 27 bin kursiyerin katıldığını dile getiren Çetin, şunları kaydetti:

        "Bu kursiyerlerimizden yaklaşık 20 bini belge aldı. Açılan kursların geri dönüşümü mükemmel oluyor. Özellikle el sanatları kursumuzda ahşap boyama ve geri dönüşle ilgili kursumuzu bu bölgede ilk defa açtık. Kursiyerlerimiz çok memnun ve kursun devam etmesini istiyorlar. Merkez olarak gelen teklifleri değerlendiriyoruz. Vatandaşlarımızın isteklerini yerine getirmek için elimizden geleni yapıyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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