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        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Niğde'de Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'nde konuştu:

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'yi 22 yılda getirdikleri noktayı milletin çok iyi bildiğini belirterek, "Yatırım, istihdam, üretim, icat ve ihracat rotasında büyümemizi kesintisiz sürdürerek milli gelirimizi 1 trilyon 158 milyar dolara çıkardık." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 14:02 Güncelleme: 22.08.2024 - 14:22
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        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Niğde'de Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'nde konuştu:
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        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'yi 22 yılda getirdikleri noktayı milletin çok iyi bildiğini belirterek, "Yatırım, istihdam, üretim, icat ve ihracat rotasında büyümemizi kesintisiz sürdürerek milli gelirimizi 1 trilyon 158 milyar dolara çıkardık." dedi.

        Bakan Kacır, Niğde OSB'de düzenlenen Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'nde, gerçekleştirecekleri açılışların ve attıkları yeni temellerin Niğde'nin büyüme ve kalkınmasına önemli ivme kazandıracağını söyledi.

        Açılışını gerçekleştirecekleri toplam yatırım büyüklüğü 5 milyar lirayı aşan 15 tesisin ve 15 milyar lira yatırım hedefiyle temelini atacakları 11 tesisin hayırlı olmasını dileyen Kacır, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Kacır, dünyanın içinden geçtiği buhranlı süreçte bölgesinde güç sahibi, küresel siyasette söz sahibi bir Türkiye olarak sağlam adımlarla, iradeli ve kararlı şekilde büyüme ve kalkınma yolculuğunu sürdürdüklerine belirterek, şunları kaydetti:

        "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 'Büyük, güçlü, tam bağımsız Türkiye' istikametinde Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme adına var gücümüzle çalışıyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerimiz doğrultusunda, 'Aşkla çalışan yorulmaz, bize yorulmak, pes etmek yakışmaz' diyoruz. 22 yılda Türkiye'yi nereden alıp nereye getirdiğimizi aziz milletimiz çok iyi biliyor. Yatırım, istihdam, üretim, icat ve ihracat rotasında büyümemizi kesintisiz sürdürerek milli gelirimizi 1 trilyon 158 milyar dolara çıkardık. Küresel tedarik zincirlerinde ve enerji arzında yaşanan kırılmalara, yaşadığımız deprem felaketlerine rağmen 261,5 milyar dolarla ihracatımızda tarihi bir rekora imza attık. Son 22 yılda oluşturduğumuz siyasi istikrar iklimi, rekabetçi, sürdürülebilir sanayi ve üretim altyapısı, güçlü AR-GE ve inovasyon ekosistemiyle sayısız vizyon projeye imza attık. Başkalarının hayal bile edemeyeceği 100 yıllık projeleri çeyrek asra sığdırarak ülkemizin tarihine ve talihine yeni bir istikamet kazandırdık."

        Savunma sanayinde tarihin en büyük yerlileşme hamlesini başlattıklarını, piyade tüfeğinde dahi başkalarına bağımlı olan bir ülkeyi, kendi tankını, gemisini, topunu, füzesini, roketini, uçağını, helikopterini, insansız hava araçlarını üretebilen ülkelerden biri haline dönüştürdüklerine dikkati çeken Kacır, savunma sanayinde yakaladıkları ivmeyi yüksek teknolojili diğer alanlara taşıdıklarını anlattı.

        - OSB'lerdeki istihdam 415 binden 2,7 milyona çıktı

        Bakan Kacır, yerli ve milli elektrikli otomobil Togg'u milletin hizmetine sunduklarına anımsatarak, OSB'lerin Türkiye Yüzyılı'nda ülkeyi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine taşımada etken güç olduğuna işaret etti.

        Son 22 yılda OSB'lerin sayısını 191'den 360'a, OSB'lerdeki istihdamı 415 binden 2,7 milyona çıkardıklarını vurgulayan Kacır, "OSB'siz ilimiz kalmadı. Niğde'miz de son 22 yıldaki planlı sanayileşme hamlemizden payını ziyadesiyle aldı. 2021'de tescil verdiğimiz Niğde 2. Organize Sanayi Bölgesi'yle şehrimizdeki OSB sayısını 3'e çıkardık. OSB'lerimizin altyapı ve üstyapı projeleri için sağladığımız 1,3 milyar lira finansman ile OSB'lerimizde 6 bin 700 ilave istihdam oluşturduk. Mayıs ayında Niğde OSB'ye 300 hektarlık, Niğde-Bor Karma Deri İhtisas OSB'ye de 430 hektarlık ilave alan kazandırdık." ifadelerini kullandı.

        Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak yatırım ve AR-GE teşvikleriyle OSB’lere verdikleri desteklerle Niğde'nin büyüme ve kalkınma yolculuğunda her daim yanında olduklarını anlatarak, son 22 yılda şehirdeki yeni ya da ilave yatırımlar için 729 yatırım teşvik belgesi düzenlediklerini, bu kapsamında 84,5 milyar lira sabit yatırımın ve 17 bin 600'den fazla nitelikli istihdamın önünü açtıklarını bildirdi.

        - 11 üretim tesisinin temeli atıldı

        Niğde OSB bünyesinde tekstilden metale, gıdadan zirai ilaca, camdan konfeksiyona kadar farklı sektörlerde faaliyet gösteren 1000'den fazla vatandaşa ekmek kapısı olan 15 üretim tesisinin açılışını gerçekleştirdiklerini aktaran Bakan Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle proje bazlı yatırım teşviki sunduğumuz Migiteks Tekstil'in elastan üretim fabrikasının da yer aldığı ve faaliyete geçtiğinde 1200'den fazla ilave istihdam oluşturacak 11 üretim tesisimizin de temelini atıyoruz. Açılışını gerçekleştireceğimiz ve temelini atacağımız tesisler, Niğde'mize, ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun. Şunun bilinmesini isterim ki önümüzdeki dönemde Niğde'nin kalkınmasına ivme kazandıracak yatırımların önünü daha da açacağız. Mevcut üretimi, ihracatı, istihdamı çok daha ileri noktalara çıkaracağız. Mevcut üretim altyapımızın ikiz dönüşümünü de sağlayarak Niğde sanayinin rekabetçilik ve sürdürülebilirliğini perçinleyeceğiz. Ben bu vesileyle sanayicilerimizi geçtiğimiz ay ilan ettiğimiz 'Dijital Dönüşüm ve Yeşil Dönüşüm Destek Programları'na başvurmaya davet ediyorum. Program kapsamında firmalarımızdan ikiz dönüşüm için kısa, orta ve uzun vadeli ihtiyaçlarını adresleyen yol haritaları sunmalarını bekliyoruz. Yol haritası raporu uygun görülen ve destek kararı alınan projeleri gerçekleştiren tesislere uygulama sürecinde 'Yeşil Dönüşüm ve Dijital Dönüşüm Merkezleri' ünvanı veriyoruz. Bu ünvanı alan üretim tesislerinin ikiz dönüşüme yönelik yapacakları yatırımlarını, teşvik sistemimizdeki öncelikli yatırımlar uygulaması çerçevesinde destekleyeceğiz."

        Protokol üyeleri ve firma yetkilileriyle 15 fabrikanın açılışını yapan, 11 fabrikanın da temelini atan Kacır, daha sonra sanayicilerle basına kapalı istişare toplantısında bir araya geldi.

        Öte yandan Kacır, törenden önce Valiliği ziyaret ederek Vali Cahit Çelik ile görüştü.

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