Niğde'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı
Niğde'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 9 kişi tedavi altına alındı.
Niğde'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 9 kişi tedavi altına alındı.
Y.Ş. idaresindeki 51 ADB 019 plakalı hafif ticari araç, Çamardı-Niğde kara yolu Kavlaktepe köyü yakınlarında S.T'nin kullandığı 51 AK 978 resmi plakalı minibüsle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan 7 kişi, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan durumu ağır olan Y.Ş'nin Şırnak'ta görevli uzman çavuş olduğunu öğrenildi.
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