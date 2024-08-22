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        Niğde'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı

        Niğde'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 9 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 16:47 Güncelleme: 22.08.2024 - 16:55
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        Niğde'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı
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        Niğde'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 9 kişi tedavi altına alındı.

        Y.Ş. idaresindeki 51 ADB 019 plakalı hafif ticari araç, Çamardı-Niğde kara yolu Kavlaktepe köyü yakınlarında S.T'nin kullandığı 51 AK 978 resmi plakalı minibüsle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan 7 kişi, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan durumu ağır olan Y.Ş'nin Şırnak'ta görevli uzman çavuş olduğunu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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