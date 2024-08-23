Niğde Belediyesi personeline resmi yazışma eğitimi verildi

Niğde Belediyesi hizmet içi eğitim programı kapsamında personele "resmi yazışma kuralları" eğitimi verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce organize edilen programda, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Nizamettin Başaran, birim müdürleri ve yazışma işlemleri yapan personeline resmi yazışmaların nasıl yapılacağına dair bilgi verdi.

Başaran, resmi makamlarla yapılan yazışmalar başta olmak üzere yapılan tüm yazışmalarda uygulanması gereken kuralları örneklerle anlattı.