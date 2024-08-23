Niğde Belediyesi Proje Tanıtım Ofisi hizmete girdi

Niğde Belediyesi, yatırımları ve devam eden projelerin vatandaşlar tarafından takip edilebilmesi amacıyla "Proje Tanıtım Ofisi" açtı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Proje Tanıtım Ofisi'nde vatandaşlar, belediyenin hayata geçirdiği projeleri, yazılı ve görsel dokümanlarla sanal gerçeklik teknolojisiyle VR gözlüklerle üç boyutlu görebiliyor.

Vatandaşlar arıtma tesisi, Tabal Gastronomi Evi, Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ve Gebere Barajı Mesire Alanını üç boyutlu olarak gezip, mesire alanındaki zipline, atv ve dev salıncağı deneyimleyebiliyor.