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        Niğde Belediyesi Proje Tanıtım Ofisi hizmete girdi

        Niğde Belediyesi, yatırımları ve devam eden projelerin vatandaşlar tarafından takip edilebilmesi amacıyla "Proje Tanıtım Ofisi" açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 16:02 Güncelleme: 23.08.2024 - 16:10
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        Niğde Belediyesi Proje Tanıtım Ofisi hizmete girdi
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        Niğde Belediyesi, yatırımları ve devam eden projelerin vatandaşlar tarafından takip edilebilmesi amacıyla "Proje Tanıtım Ofisi" açtı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Proje Tanıtım Ofisi'nde vatandaşlar, belediyenin hayata geçirdiği projeleri, yazılı ve görsel dokümanlarla sanal gerçeklik teknolojisiyle VR gözlüklerle üç boyutlu görebiliyor.

        Vatandaşlar arıtma tesisi, Tabal Gastronomi Evi, Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ve Gebere Barajı Mesire Alanını üç boyutlu olarak gezip, mesire alanındaki zipline, atv ve dev salıncağı deneyimleyebiliyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Proje Tanıtım Ofisi'ni vatandaşların Niğde'de hangi yatırımların yapıldığını ve projelerin yürütüldüğünü, teknolojik imkanları da kullanarak bire bir görmeleri için açtıklarını belirterek, "Proje Tanıtım Ofisimiz, Türkiye'de hesap verebilir ve şeffaf belediyeciliğin öncüsü bir belediye olarak vatandaşların, hangi hizmetlerin nereye, nasıl yapıldığını görmeleri açısından önemli bir işlevi de yerine getirmektedir." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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