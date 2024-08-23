Niğde'de anaokulu müdürü okulun sınıflarını boyadı
Niğde'de Bor ilçesindeki 75. Yıl Dr. Feriha Celal Cığız Anaokulu müdürü Yeşim Erdal, eşinin yardımıyla okulun sınıflarını boyayarak eksikleri giderdi.
Niğde'de Bor ilçesindeki 75. Yıl Dr. Feriha Celal Cığız Anaokulu müdürü Yeşim Erdal, eşinin yardımıyla okulun sınıflarını boyayarak eksikleri giderdi.
Yeni eğitim öğretim döneminde müdür olarak atanan Yeşim Erdal, eşinin de yardımıyla sınıfları boyadı.
Okul bahçesinde çevre düzenlemesi yapan Erdal, binanın eksiklerini de giderdi.
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