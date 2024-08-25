Niğde'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Niğde'nin Bor ilçesinde tır, hafif ticari araç ve otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Niğde'nin Bor ilçesinde tır, hafif ticari araç ve otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Bahçeli beldesi yakınlarında seyreden D.G. idaresindeki 51 KD 338 plakalı hafif ticari araç, H.Y'nin kullandığı 42 DYJ 44 plakalı tır ve G.B. yönetimindeki 51 ACG 582 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan D.G, G.B. ve 3 aylık bebek G.B, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan D.G, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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