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        Niğde'deki cinayetin zanlısı Ankara'da yakalandı

        Niğde'de bir kişinin öldürülmesi ve bir kişinin yaralanması olayına karışan zanlı, Ankara'da gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 22:20 Güncelleme: 27.08.2024 - 22:20
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        Niğde'deki cinayetin zanlısı Ankara'da yakalandı
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        Niğde'de bir kişinin öldürülmesi ve bir kişinin yaralanması olayına karışan zanlı, Ankara'da gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 8 Ağustos'ta Bor ilçesinde bir kişinin öldürülmesi ve bir kişinin yaralanması olayına karıştıktan sonra kaçan Y.V.S'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Ankara'da olduğu tespit edilen şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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