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        Niğde Valisi Çelik'ten 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

        Niğde Valisi Cahit Çelik, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 12:31 Güncelleme: 29.08.2024 - 12:31
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        Niğde Valisi Çelik'ten 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
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        Niğde Valisi Cahit Çelik, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Çelik, mesajında, 30 Ağustos 1922'nin Kurtuluş Savaşı'nda, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk Başkomutanlığında ordu millet kenetlenmesiyle milli egemenlik yolunda kazanılan şanlı zaferin tarihi olduğunu belirtti.

        Vatan toprağının savunmasında ülkeyi bölmek isteyen devletlere karşı, tüm imkansızlıklara rağmen, milletin azim ve kararlılığıyla 30 Ağustos Zaferi ile Türk milletinin vatan, millet ve bayrak sevgisini tüm dünyaya ispatladığını ve bağımsız yaşamak isteyen birçok ulusa örnek olduğuna işaret eden Çelik, şunları kaydetti:

        "Bugün bizler de ecdadımızın emaneti olan cumhuriyetimizi hakkıyla muhafaza ve müdafaa ederek, Anadolu'nun ebedi yurdumuz olarak kalması yolundaki mücadelemizi sürdürmekteyiz. Ülkemizin varlığına, birliğine ve dirliğine kasteden iç ve dış hiçbir güç bağımsızlığımızın üzerine gölge düşüremeyecektir. Büyük Zafer'in 102. yıldönümünü kutluyor, Anadolu'nun düşman işgalinden kurtarılması ve yeni devletimizin kuruluşu sürecinde mücadele veren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını ve şanlı bayrağımızın ebediyete kadar dalgalanması için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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