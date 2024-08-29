Niğde Valisi Çelik'ten 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Niğde Valisi Cahit Çelik, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çelik, mesajında, 30 Ağustos 1922'nin Kurtuluş Savaşı'nda, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk Başkomutanlığında ordu millet kenetlenmesiyle milli egemenlik yolunda kazanılan şanlı zaferin tarihi olduğunu belirtti.

Vatan toprağının savunmasında ülkeyi bölmek isteyen devletlere karşı, tüm imkansızlıklara rağmen, milletin azim ve kararlılığıyla 30 Ağustos Zaferi ile Türk milletinin vatan, millet ve bayrak sevgisini tüm dünyaya ispatladığını ve bağımsız yaşamak isteyen birçok ulusa örnek olduğuna işaret eden Çelik, şunları kaydetti: