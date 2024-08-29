Niğde'de "Işık geçiren atık pet agregalı hafif beton" projesi patent aldı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semiha Akçaözoğlu ile yüksek lisans öğrencileri Fatih Çevik ve İsmail Sarıboğa tarafından geliştirilen "ışık geçiren atık pet agregalı hafif beton" projesi Türk Patent Kurumu tarafından tescillendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semiha Akçaözoğlu ile yüksek lisans öğrencileri Fatih Çevik ve İsmail Sarıboğa tarafından geliştirilen "ışık geçiren atık pet agregalı hafif beton" projesi Teknoloji Transfer Ofisi aracılığıyla yapılan Türk Patent Kurumu tarafından tescil edildi.