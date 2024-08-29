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        Devlet desteğiyle kurduğu mantar üretim tesisinde 20 kişiye istihdam sağlıyor

        Niğde'de Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınmayı Destekleme Programı kapsamında hibe desteği alan Selahattin Demirbaş, kurduğu mantar üretim tesisiyle üretime katkı sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 17:11 Güncelleme: 29.08.2024 - 17:11
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        Devlet desteğiyle kurduğu mantar üretim tesisinde 20 kişiye istihdam sağlıyor
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        Niğde'de Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınmayı Destekleme Programı kapsamında hibe desteği alan Selahattin Demirbaş, kurduğu mantar üretim tesisiyle üretime katkı sağlıyor.

        Ispartalı 21 yaşındaki Selahattin Demirbaş, memleketinde akrabalarının yaptığı mantar üretim tesisini Niğde'de yapmak için Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınmayı Destekleme Programı'na başvurdu.

        Devletten aldığı yaklaşık 5 milyon liralık hibe ve toplamda 10 milyon liralık yaptırımla mantar tesisi kuran Demirbaş, 20 kişiye istihdam sağlıyor.

        Bu yıl üretime başlayan Demirbaş, yaptığı açıklamada, 8 odalı tesiste mevcut üretiminin yaklaşık 1,5 tona ulaştığını söyledi.

        Demirbaş, yaklaşık 20 kişiye istihdam sağladığını belirterek, ilerleyen zamanlarda kapasite artırımı yapmayı düşündüğünü aktardı.

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