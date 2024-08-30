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        Niğde Belediyesine bağışlanan mobil aşevi aracı hizmete başladı

        Niğdeli hayırsever Nazmiye Erginer tarafından Niğde Belediyesine bağışlanan Mobil Aşevi Hizmet Aracı, düzenlenen törenle hizmet girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 14:11 Güncelleme: 30.08.2024 - 14:11
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        Niğde Belediyesine bağışlanan mobil aşevi aracı hizmete başladı
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        Niğdeli hayırsever Nazmiye Erginer tarafından Niğde Belediyesine bağışlanan Mobil Aşevi Hizmet Aracı, düzenlenen törenle hizmet girdi.

        Vali Cahit Çelik, Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'ndaki törende yaptığı konuşmada, aracın hayırlı olmasını diledi.

        Hayırsever Nazmiye Erginer'e teşekkür eden Çelik, "Nazmiye teyzemizi çok güzel bir iş yaptı. Gönlü zengin bir teyzemiz olduğunu gösterdi. İlimizdeki faaliyetleri görüp böyle güzel bir hayır yapması bizleri sevindirdi." dedi.

        Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de Nazmiye Erginer'in güzel bir yardımda bulunduğunu anlattı.

        Belediye olarak günde 200 vatandaş için aşevinde yemek çıktığını ve evlerine kadar götürüldüğünü ifade eden Özdemir, "Hayırsever Nazmiye teyzemizin bağışladığı mobil aşevi aracıyla ihtiyaç sahiplerine yemek götüreceğiz. Şefkat Çınarı Projesi kapsamında evlerinde tek başına kalan yaşlılarımızın belediye olarak ihtiyaçlarını görüyor, yemeklerini götürüyoruz. Mobil aşevi aracımız 7'den 70'e hizmet verecek." ifadelerini kullandı.

        Hayırsever Nazmiye Erginer ise ailesi adına böyle bir yardımda bulunduğuna işaret etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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