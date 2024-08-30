Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de şehit ailelerinin sağlık durumları evlerinde takip ediliyor

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesince başlatılan proje kapsamında şehit ailelerinin sağlık durumları evlerine giden sağlık ekipleri tarafından kontrol ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 15:44 Güncelleme: 30.08.2024 - 15:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'de şehit ailelerinin sağlık durumları evlerinde takip ediliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesince başlatılan proje kapsamında şehit ailelerinin sağlık durumları evlerine giden sağlık ekipleri tarafından kontrol ediliyor.

        Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Gazi ve Şehit Yakını Birimi'nce koordine edilen proje kapsamında, oluşturulan sağlık ekibi, şehit ailelerini evlerinde hizmet ederek, muayene ediyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Doğan, proje kapsamında, sağlık ekiplerinin haftada en az bir şehit ailesini ziyaret edeceğini belirtti.

        Doğan, uygun bir zaman diliminde şehit ailelerini evlerini ziyaret ederek sağlık kontrollerinin gerçekleştirileceğini kaydederek, "Gerekli durumlarda uzman hekimlerimize yönlendirme yapacağız. Başhekimliğimize bağlı hizmet veren Gazi ve Şehit Yakını Birimi'nin koordinesinde yürütülen projeyle, şehit ailelerimize duyduğumuz minneti en üst düzeyde sunacağımız sağlık hizmetleriyle göstererek, onların yanında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz. Şehitlerimizin emanetlerine layık bir sağlık hizmeti sunmayı, onların hatıralarına sahip çıkmayı ve şehit ailelerinin her zaman yanında olmayı ve dualarına mazhar olmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu
        Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu
        Porto Rikolu voleybolcunun ölümünde ‘kalp krizi’ şüphesi
        Porto Rikolu voleybolcunun ölümünde ‘kalp krizi’ şüphesi
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Yangınların ardından kapıdaki tehlike arttı!
        Yangınların ardından kapıdaki tehlike arttı!
        Adana'da sokak ortasında vahşet! Eşini parke taşıyla döverek öldürdü
        Adana'da sokak ortasında vahşet! Eşini parke taşıyla döverek öldürdü
        Dünyanın en tehlikeli 10 şehri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 şehri!
        Otel havuzunda baca kapağı faciası: Hanım hemşireye gözyaşlarıyla veda
        Otel havuzunda baca kapağı faciası: Hanım hemşireye gözyaşlarıyla veda
        Fenerbahçe, Amrabat transferini bitirdi! İstanbul'a geliyor...
        Fenerbahçe, Amrabat transferini bitirdi! İstanbul'a geliyor...
        Metrobüs kazası soruşturmasında son durum: Gözaltı sayısı 8'e yükseldi
        Metrobüs kazası soruşturmasında son durum: Gözaltı sayısı 8'e yükseldi
        "İsrail vahşetini Batı Şeria'ya taşıdı"
        "İsrail vahşetini Batı Şeria'ya taşıdı"
        Atatürk'ün İstiklal Madalyası'nı aldığına dair vesika ilk kez sergilendi
        Atatürk'ün İstiklal Madalyası'nı aldığına dair vesika ilk kez sergilendi
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        Icardi'den Zafer Bayramı kutlaması
        Icardi'den Zafer Bayramı kutlaması
        Atatürk’ün Kocatepe'deki anıt fotoğrafı: 'Kurtuluş abidesi'nin hikayesi
        Atatürk’ün Kocatepe'deki anıt fotoğrafı: 'Kurtuluş abidesi'nin hikayesi
        1155 rakımlı tepede beyaz bayrak
        1155 rakımlı tepede beyaz bayrak
        Habertürk kahramanların mezarlığında
        Habertürk kahramanların mezarlığında
        Galatasaray'dan bir gece iki transfer!
        Galatasaray'dan bir gece iki transfer!
        Denizlerin de sultanları
        Denizlerin de sultanları
        Tırnak makası olmadan önce insanlar tırnaklarını nasıl keserdi?
        Tırnak makası olmadan önce insanlar tırnaklarını nasıl keserdi?
        "Daha adil bir emeklilik sistemi inşa etmemiz lazım"
        "Daha adil bir emeklilik sistemi inşa etmemiz lazım"

        Benzer Haberler

        Niğde Belediyesine bağışlanan mobil aşevi aracı hizmete başladı
        Niğde Belediyesine bağışlanan mobil aşevi aracı hizmete başladı
        Devlet desteğiyle kurduğu mantar üretim tesisinde 20 kişiye istihdam sağlıy...
        Devlet desteğiyle kurduğu mantar üretim tesisinde 20 kişiye istihdam sağlıy...
        Niğde'de sanayilik yerli patates çeşitleri geliştiriliyor
        Niğde'de sanayilik yerli patates çeşitleri geliştiriliyor
        Niğde'de "Işık geçiren atık pet agregalı hafif beton" projesi patent aldı
        Niğde'de "Işık geçiren atık pet agregalı hafif beton" projesi patent aldı
        Niğde Valisi Çelik'ten 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Niğde Valisi Çelik'ten 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Bekçitepe Höyük'te orta kalkolitik dönemde "seçkin sınıfın" oluştuğuna dair...
        Bekçitepe Höyük'te orta kalkolitik dönemde "seçkin sınıfın" oluştuğuna dair...