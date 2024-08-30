Niğde'de şehit ailelerinin sağlık durumları evlerinde takip ediliyor

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesince başlatılan proje kapsamında şehit ailelerinin sağlık durumları evlerine giden sağlık ekipleri tarafından kontrol ediliyor.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Gazi ve Şehit Yakını Birimi'nce koordine edilen proje kapsamında, oluşturulan sağlık ekibi, şehit ailelerini evlerinde hizmet ederek, muayene ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Doğan, proje kapsamında, sağlık ekiplerinin haftada en az bir şehit ailesini ziyaret edeceğini belirtti.