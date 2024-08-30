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        Niğde'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda fener alayı düzenlendi

        Niğde'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 21:55 Güncelleme: 30.08.2024 - 21:58
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        Niğde'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda fener alayı düzenlendi
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        Niğde'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

        Derbent Kavşağı'nda bir araya gelen vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle marşlar söyleyerek Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

        Yürüyüşün sonunda Niğde Belediyesi vatandaşlara müzik dinletisi sunuldu.

        Törene, Vali Cahit Çelik, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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