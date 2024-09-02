Niğde'de baraj gölünde baba ve 4 yaşındaki kızının cesedi bulundu

Öte yandan, olay yeri yakınında bulunan otomobilin de Ü.A'ya ait olduğu belirlendi.

Baba ve kızının cenazeleri, incelemenin ardından otopsi için morga kaldırılacak.

AFAD'ın su altı arama kurtarma ekibi tarafından kıyıya çıkartılan iki kişinin kimliklerinin Ü.A. ve 4 yaşındaki kızı F.H.A. olduğunu belirlendi.

Alına bilgiye göre, ilçeye bağlı Bahçeli beldesindeki Bahçeli Barajı'nda su yüzeyinde 2 kişinin hareketsiz bulunduğu ihbarı üzerine, bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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