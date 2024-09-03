Niğde'de baraj gölünde cesetleri bulunan baba ve kızı toprağa verildi

Dün, ilçeye bağlı Bahçeli beldesindeki Bahçeli Barajı gölünde su yüzeyinde 2 kişinin hareketsiz bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edilmiş, AFAD'ın su altı arama kurtarma ekibi tarafından kıyıya çıkartılan Ü.A. ve F.H.A'nın hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda işlemleri tamamlanan Ü.A. ve kızı F.H.A'nın cenazeleri Bor ilçesine getirildi.

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