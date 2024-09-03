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        Niğde'de baraj gölünde cesetleri bulunan baba ve kızı toprağa verildi

        Niğde'nin Bor ilçesinde, baraj gölünde cesetleri bulunan baba ile 4 yaşındaki kızı toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 11:29 Güncelleme: 03.09.2024 - 11:50
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        Niğde'de baraj gölünde cesetleri bulunan baba ve kızı toprağa verildi
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        Niğde'nin Bor ilçesinde, baraj gölünde cesetleri bulunan baba ile 4 yaşındaki kızı toprağa verildi.

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda işlemleri tamamlanan Ü.A. ve kızı F.H.A'nın cenazeleri Bor ilçesine getirildi.

        Ü.A. ve F.H.A'nın cenazesi, Yahya Baran Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından İftiyan Mezarlığı'na defnedildi.

        Dün, ilçeye bağlı Bahçeli beldesindeki Bahçeli Barajı gölünde su yüzeyinde 2 kişinin hareketsiz bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edilmiş, AFAD'ın su altı arama kurtarma ekibi tarafından kıyıya çıkartılan Ü.A. ve F.H.A'nın hayatını kaybettiği belirlenmişti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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