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        Niğde'de bir haftada 236 kişi hakkında işlem başlatıldı

        Niğde'de bir haftada çeşitli olaylara karıştıkları belirlenen 236 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 14:07 Güncelleme: 04.09.2024 - 14:07
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        Niğde'de bir haftada 236 kişi hakkında işlem başlatıldı
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        Niğde'de bir haftada çeşitli olaylara karıştıkları belirlenen 236 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 26 Ağustos-1 Eylül'de içerisinde il genelinde uygulamalar gerçekleştirildi.

        Toplam 236 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı ve bunlardan birinin tutuklandığı denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 30 şüpheli yakalandı.

        Faili meçhul 5 hırsızlık olayının aydınlatılarak şüphelilerin gözaltına alındığı uygulamalarda, kaçakçılık suçundan 5 şüpheli yakalandı, 885 bin makaron ve gümrük kaçağı cep telefonun ele geçirildi.

        Ayrıca, 21 narkotik operasyonunda ise yakalanan 21 zanlıdan biri tutuklanırken, bir miktar sentetik uyuşturucu, 14 kök hit keneviri ele geçirildi.

        Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yakalanan 4 kişi de geri gönderme merkezine teslim edildi.

        Bir haftalık trafik denetimlerinde ise kontrol edilen 12 bin 434 araç sürücüsünden 2 bin 431'ine toplam 2 milyon 638 bin 942 lira ceza yazıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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