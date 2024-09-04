Niğde Valiliği ve paydaşları arsında iş birliği protokolü imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü ile meyve ağacı aşılama ve budama eğitimi verilecek.

İş birliği kapsamında, Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde denetim altında olan hükümlülerin mesleki bilgi ve beceri kazanmaları sağlanacak.

15 hükümlünün katılacağı kurs 4 Kasım 2024'te başlayacak.