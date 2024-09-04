Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde Valiliği ve paydaşları arsında iş birliği protokolü imzalandı

        Niğde Valiliği ve paydaşları arsında iş birliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 16:16 Güncelleme: 04.09.2024 - 16:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde Valiliği ve paydaşları arsında iş birliği protokolü imzalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Niğde Valiliği ve paydaşları arsında iş birliği protokolü imzalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü ile meyve ağacı aşılama ve budama eğitimi verilecek.

        İş birliği kapsamında, Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde denetim altında olan hükümlülerin mesleki bilgi ve beceri kazanmaları sağlanacak.

        15 hükümlünün katılacağı kurs 4 Kasım 2024'te başlayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kasım Gülpınar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Kasım Gülpınar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Telefondaki sese kandı! 15 milyon değerindeydi 5 milyona sattı: "Hanımla ben hipnoz olduk"
        Telefondaki sese kandı! 15 milyon değerindeydi 5 milyona sattı: "Hanımla ben hipnoz olduk"
        Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara'da
        Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara'da
        2,5 milyar TL'lik miras davasında dikkat çeken talep!
        2,5 milyar TL'lik miras davasında dikkat çeken talep!
        Adana'da korkunç cinayet! Sevgilisinin arkadaşları tarafından vahşice öldürüldü
        Adana'da korkunç cinayet! Sevgilisinin arkadaşları tarafından vahşice öldürüldü
        "Çalışmalar 10 gün erken bitecek"
        "Çalışmalar 10 gün erken bitecek"
        "Niyeti bu değildi"
        "Niyeti bu değildi"
        Evlilik yıl dönümünde boğazı kesilmiş halde bulunmuştu: Tuğba hemşire öldürüldü mü intihar mı etti? Serbest bırakılan eşinin ifadesi ortaya çıktı
        Evlilik yıl dönümünde boğazı kesilmiş halde bulunmuştu: Tuğba hemşire öldürüldü mü intihar mı etti? Serbest bırakılan eşinin ifadesi ortaya çıktı
        İçlerinden biri gelecekten geliyor! Peki hangisi?
        İçlerinden biri gelecekten geliyor! Peki hangisi?
        İşte Beşiktaş'ın Benfica'dan transferleri!
        İşte Beşiktaş'ın Benfica'dan transferleri!
        Hayvanlarını otlatan çoban buldu!
        Hayvanlarını otlatan çoban buldu!
        Az yerde bulunuyor... Biri Şanlıurfa'da! Koruma altına alındı
        Az yerde bulunuyor... Biri Şanlıurfa'da! Koruma altına alındı
        Android telefonlar hakkında bilmediğiniz 9 gerçek
        Android telefonlar hakkında bilmediğiniz 9 gerçek
        Milli atletin altın madalyası geri alındı
        Milli atletin altın madalyası geri alındı
        Dilan Polat ve Engin Polat ile Candan kardeşler ilk kez hakim karşısında
        Dilan Polat ve Engin Polat ile Candan kardeşler ilk kez hakim karşısında
        "Çok üzgünüm"
        "Çok üzgünüm"
        Roblox'tan Türkiye açıklaması!
        Roblox'tan Türkiye açıklaması!
        Abdullah Kayapınar'dan gümüş madalya!
        Abdullah Kayapınar'dan gümüş madalya!
        İşte Osimhen transferinin perde arkası!
        İşte Osimhen transferinin perde arkası!
        Vatandaşın cebine kasko desteği
        Vatandaşın cebine kasko desteği

        Benzer Haberler

        Niğde'de bir haftada 236 kişi hakkında işlem başlatıldı
        Niğde'de bir haftada 236 kişi hakkında işlem başlatıldı
        Baraj gölünde cesetleri bulunan baba ve 4 yaşındaki kızı toprağa verildi
        Baraj gölünde cesetleri bulunan baba ve 4 yaşındaki kızı toprağa verildi
        Göllüdağ'da çıkarılıp farklı coğrafyalarda kullanılan obsidiyen tarih önces...
        Göllüdağ'da çıkarılıp farklı coğrafyalarda kullanılan obsidiyen tarih önces...
        Niğde'de baraj gölünde cesetleri bulunan baba ve kızı toprağa verildi
        Niğde'de baraj gölünde cesetleri bulunan baba ve kızı toprağa verildi
        GÜNCELLEME - Niğde'de baraj gölünde baba ve 4 yaşındaki kızının cesedi bulu...
        GÜNCELLEME - Niğde'de baraj gölünde baba ve 4 yaşındaki kızının cesedi bulu...
        Baba ve 4 yaşındaki kızının baraj gölünde cansız bedenleri bulundu (2)
        Baba ve 4 yaşındaki kızının baraj gölünde cansız bedenleri bulundu (2)