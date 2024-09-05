Niğde Sağlıklı Hayat Merkezi vatandaşlara ücretsiz hizmeti veriyor

Sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam programı çerçevesinde yürütülen hatalı beslenmelere dikkati çeken Kula, "Obezite ile mücadele etmeyi ve toplumun yaşam kalitesini yükseltecek alışkanlıkları kazandırmayı amaçlıyoruz." dedi.

Niğde Toplum Sağlığı Merkezi'nde görevli diyetisyen Sultan Altun Kula, gazetecilere yaptığı açıklamada, merkezde sigara ve benzeri zararlı maddelerin yol açtığı sağlık riskleri ve tehditleriyle mücadele ettiklerini söyledi.

Sağlık hizmetlerine ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla kurulan Sağlıklı Hayat Merkezi'nde, vatandaşlar diyetisyenlik, psiko-sosyal destek, fizyoterapi ve çocuk gelişimine yönelik hizmetler ile sigara bırakma biriminden faydalanabiliyor.

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