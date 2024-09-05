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        Niğde Sağlıklı Hayat Merkezi vatandaşlara ücretsiz hizmeti veriyor

        Niğde Sağlıklı Hayat Merkezi her yaş grubundan bireyin sağlık ihtiyaçlarına yönelik hizmet veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 14:58 Güncelleme: 05.09.2024 - 15:01
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        Niğde Sağlıklı Hayat Merkezi vatandaşlara ücretsiz hizmeti veriyor
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        Niğde Sağlıklı Hayat Merkezi her yaş grubundan bireyin sağlık ihtiyaçlarına yönelik hizmet veriyor.

        Sağlık hizmetlerine ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla kurulan Sağlıklı Hayat Merkezi'nde, vatandaşlar diyetisyenlik, psiko-sosyal destek, fizyoterapi ve çocuk gelişimine yönelik hizmetler ile sigara bırakma biriminden faydalanabiliyor.

        Niğde Toplum Sağlığı Merkezi'nde görevli diyetisyen Sultan Altun Kula, gazetecilere yaptığı açıklamada, merkezde sigara ve benzeri zararlı maddelerin yol açtığı sağlık riskleri ve tehditleriyle mücadele ettiklerini söyledi.

        Sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam programı çerçevesinde yürütülen hatalı beslenmelere dikkati çeken Kula, "Obezite ile mücadele etmeyi ve toplumun yaşam kalitesini yükseltecek alışkanlıkları kazandırmayı amaçlıyoruz." dedi.

        Merkezde tedavi gördükten sonra sigarayı bırakan Mehmet Polat ise sigarayı bıraktıktan sonra yaşam kalitesinin değiştiğini anlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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