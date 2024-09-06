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        Niğde'de okul güvenliği toplantısı yapıldı

        Niğde'de 2024-2025 eğitim öğretim yılı okul güvenliği toplantısı Vali Cahit Çelik başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 14:41 Güncelleme: 06.09.2024 - 14:45
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        Niğde'de okul güvenliği toplantısı yapıldı
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        Niğde'de 2024-2025 eğitim öğretim yılı okul güvenliği toplantısı Vali Cahit Çelik başkanlığında gerçekleştirildi.

        Vali Çelik, Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplanın açılışında yaptığı konuşmada, Niğde'de okulların güvenliğini sağlamak ve öğrencilerin iyi şartlarda eğitim almalarını temin etmek için büyük çaba sarf ettiklerini söyledi.

        Çelik, kentte 388 okulda 72 bin 19 öğrencinin öğrenim gördüğünü belirterek, gençleri her türlü olumsuz etkiden uzak tutmak için ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde olduklarını vurguladı.

        Teknoloji bağımlılığı gibi çağın büyük tehditlerine karşı öğrencileri koruma amaçlı düzenlemelerin devam ettiğini aktaran Çelik, şunları kaydetti:

        "Ortaöğretim okullarımızda öğrencilerin derslere cep telefonlarıyla girmesi yasaklanmış olup, bu bağımlılıkla mücadele kapsamında çalışmalarımız devam etmektedir. Emniyet ve jandarma teşkilatımız, okullarımızın güvenliğini sağlamak adına önemli sorumluluklar üstlenmektedir. 2024 yılı itibarıyla Niğde'de 1280 emniyet personeli ve 831 jandarma mensubu görev yapmaktadır. Güvenlik güçlerimiz, şehir genelinde okul ve çevrelerinde 24 saat boyunca görev başında olup, çocuklarımızın güvenliği için titizlikle çalışmaktadır. Merkez ilçemizde 61 okulda 1 öğretmen ve 2 öğrenciden oluşan geçit görevlileri de oluşturulmuş ve eğitimleri verilmiştir. Jandarma sorumluluk alanında ise 50 okulda geçit görevlisi görevlendirilmiştir."

        Toplantıya, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Altay, ilgili kurum müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve okul aile birliği başkanları katıldı.

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