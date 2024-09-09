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        Altunhisar Kaymakamı Yiğit, öğrencileri ziyaret etti

        Altunhisar Kaymakamı Abdussamed Yiğit, okula yeni başlayan birinci sınıf öğrencilerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 13:18 Güncelleme: 09.09.2024 - 13:18
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        Altunhisar Kaymakamı Yiğit, öğrencileri ziyaret etti
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        Altunhisar Kaymakamı Abdussamed Yiğit, okula yeni başlayan birinci sınıf öğrencilerini ziyaret etti.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Yiğit, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Altunok ve İlçe Emniyet Amiri Hüseyin Gökhan Koyun, yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde Barbaros İlkokulu'nu ziyaret ederek sınıfları gezdi.

        Birinci sınıf öğrencileriyle sohbet eden Yiğit, öğrencilere Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in gönderdiği mektubu okudu.

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