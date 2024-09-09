Altunhisar Kaymakamı Yiğit, öğrencileri ziyaret etti

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Yiğit, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Altunok ve İlçe Emniyet Amiri Hüseyin Gökhan Koyun, yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde Barbaros İlkokulu'nu ziyaret ederek sınıfları gezdi.

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