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        Niğde'de Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

        Niğde Valisi Cahit Çelik başkanlığında Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 14:48 Güncelleme: 09.09.2024 - 14:48
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        Niğde'de Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı yapıldı
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        Niğde Valisi Cahit Çelik başkanlığında Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

        Vali Cahit Çelik, toplantı sonrası Valilik'te düzenlediği basın toplantısında, emniyet ve jandarma personelinin ağustos ayında yaptığı çalışmaları değerlendirdi.

        Vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için gece gündüz görev yapan 1316 emniyet ve 831 jandarma mensubuna teşekkür eden Çelik, kentte tüm güvenlik tedbirlerinin alındığını söyledi.

        Çelik, ağustos ayında terör örgütlerine yönelik 4, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 20, uyuşturucunun arzının önlenmesine yönelik 75 ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 5 operasyon düzenlendiğini, bu operasyonlarda 122 şüphelinin gözaltına alındığını aktardı.

        Kentte gerçekleşen 1384 asayiş olayından 1327'sinin aydınlatıldığına işaret eden Çelik, ağustos ayında 78 bin 110 aracın kontrol edildiğini, 14 bin 829 araca cezai işlem uygulandığını ve 417 aracın trafikten men edildiğini bildirdi.

        Vali Çelik ayrıca il genelinde meydana gelen 698 trafik kazasında 494 vatandaşın yaralandığı, 5 kişinin de hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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