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        Niğde'de bir haftada çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla 263 şüpheli yakalandı

        Niğde'de bir hafta düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlara karıştığı iddiasıyla 263 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 13:20 Güncelleme: 12.09.2024 - 15:44
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        Niğde'de bir haftada çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla 263 şüpheli yakalandı
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        Niğde'de bir hafta düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlara karıştığı iddiasıyla 263 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2-8 Eylül tarihlerinde asayiş, narkotik, kaçakçılık gibi suçlara yönelik gerçekleştirdikleri operasyonlarda 263 şüpheliyi yakaladı, bunlardan 5 'i tutuklandı.

        Zanlılarla birlikte motorlu bisiklet, motosiklet kaskı, fırın, tabanca, 5 fişek, 135 kilogram tütün, 69,42 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Öte yandan çeşitli suçlardan aranan yabancı uyruklu bir şüpheli ile ülkede yasal kalış hakkı bulunmayan yabancı uyruklu 2 kişi hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.

        Trafik denetimlerinde 13 bin 121 araç kontrol edildi, 2 bin 908 araç sürücüsüne ceza uygulandı, 42 araç trafikten men edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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