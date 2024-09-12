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        Niğde'de "Bayrakla Birleşen Şehitlerimiz Projesi" tanıtıldı

        Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin "Bayrakla Birleşen Şehitlerimiz Projesi" tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 16:20 Güncelleme: 12.09.2024 - 16:37
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        Niğde'de "Bayrakla Birleşen Şehitlerimiz Projesi" tanıtıldı
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        Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin "Bayrakla Birleşen Şehitlerimiz Projesi" tanıtıldı.

        Dernek Başkanı Ömer Demir, dernek binasında düzenlenen programda, bir şehit yakını olarak yönetim kurulu ile her zaman şehit ailelerinin yanında olmaya çalıştıklarını söyledi.

        Yaptıkları projelerin şehitlerin emaneti ailelerine ve gazilere manevi desteğin göstergesi olduğunu belirten Demir, şunları kaydetti:

        "Bayrakla Birleşen Şehitlerimiz Projesi, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından destekleniyor. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Projemiz kapsamında şehit ailelerimiz ve gazilerimizle Karadeniz gezisi düzenleyeceğiz. Projemizle şehit ailelerimiz ve gazilerimiz arasındaki birlik ve beraberliği pekiştirmeyi ve motivasyonlarını artırmayı amaçlıyoruz. Dernek olarak dördüncü projemizi hayata geçiriyoruz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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