Niğde Belediyesi personeline "Aile ve Kurum İçi İletişim" eğitimi verildi

Niğde Belediyesi personeline yönelik "Aile ve Kurum İçi İletişim Eğitimi" düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildiği programda, eğitimci Hüseyin Taşova ailede ve toplumda etkili iletişimin önemini anlattı, iletişimle ilgili temel başlıklar üzerinde değerlendirmelerde bulundu.

Aile ve toplum içinde etkili iletişimin nasıl yapılması gerektiği, iletişimin türleri ve teknikleri gibi konuları günlük yaşamdan örnekler vererek anlatan Taşova, iletişimi olumlu ya da olumsuz etkileyen faktörleri sıraladı.