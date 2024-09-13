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        Niğde Belediyesi personeline "Aile ve Kurum İçi İletişim" eğitimi verildi

        Niğde Belediyesi personeline yönelik "Aile ve Kurum İçi İletişim Eğitimi" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 14:31 Güncelleme: 13.09.2024 - 15:45
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        Niğde Belediyesi personeline "Aile ve Kurum İçi İletişim" eğitimi verildi
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        Niğde Belediyesi personeline yönelik "Aile ve Kurum İçi İletişim Eğitimi" düzenlendi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildiği programda, eğitimci Hüseyin Taşova ailede ve toplumda etkili iletişimin önemini anlattı, iletişimle ilgili temel başlıklar üzerinde değerlendirmelerde bulundu.

        Aile ve toplum içinde etkili iletişimin nasıl yapılması gerektiği, iletişimin türleri ve teknikleri gibi konuları günlük yaşamdan örnekler vererek anlatan Taşova, iletişimi olumlu ya da olumsuz etkileyen faktörleri sıraladı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, aile ve kurum içindeki iletişimin önemine değinerek, etkili iletişimin sadece aile içinde değil, toplumun tüm kesimleri için gerekli olduğuna işaret etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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