Uzmanından okula yeni başlayan çocuklar için "enfeksiyon" uyarısı

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ruken Tekdemir, okula başlayan çocuklarda enfeksiyon riskinin azaltılması için dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Tekdemir, poliklinikte gazetecilere yaptığı açıklamada, kreşe ve okula başlayan çocuklarda özellikle iki yılda daha çok enfeksiyon hastalıkları gördüklerini fakat zaman geçtikçe bağışıklık sistemleri güçlendiği için enfeksiyon miktarının azaldığını söyledi.

Çocukları enfeksiyonlardan korumak için öncelikle aşıların önemine dikkati çeken Tekdemir, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan aşı programının her çocuğa uygulanması gerektiğini bildirdi.

Tekdemir, enfeksiyonlardan korunmak için çocuğun hijyenine dikkat etmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Okulda ve okul dışında el hijyeni her çocuğumuz için alışkanlık haline gelmeli. Bu konuda hem öğretmen hem de ailelerin çocuklara bu alışkanlığı kazandırmak için iş birliği yapması şart. Okullarda enfeksiyon bulaşması oral, damlacık ya da temas yoluyla oluyor. Bunlardan en iyi korunmayı sağlayan şey ise bol su ve sabunla el yıkamak. Ortak alanlarda, oyunlardan sonra, beslenme öncesi ve sonrası çocuklar ellerini yıkamalı."