Niğde'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Niğde'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Niğde'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Çiftlik ilçesine bağlı Asmasız Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan S.A. ve İ.G. arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olay sırasında İ.G, S.A'yı bıçakladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
S.A, hayatını kaybetti. Ceset, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.
S.A'nın yakınları tarafından darbedilen İ.G, hastaneye kaldırıldı.
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