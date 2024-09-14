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        Niğde'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Niğde'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 19:10 Güncelleme: 14.09.2024 - 19:10
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        Niğde'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Niğde'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Çiftlik ilçesine bağlı Asmasız Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan S.A. ve İ.G. arasında tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olay sırasında İ.G, S.A'yı bıçakladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        S.A, hayatını kaybetti. Ceset, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

        S.A'nın yakınları tarafından darbedilen İ.G, hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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