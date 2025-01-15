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        Niğde'de tarla faresiyle mücadele çalışmaları

        Niğde'nin Altunhisar ilçesinde tarla faresiyle mücadele kapsamında çiftçilerin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden zehirli buğday temin edebilecekleri bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 11:29 Güncelleme: 15.01.2025 - 11:41
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        Niğde'de tarla faresiyle mücadele çalışmaları
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        Niğde'nin Altunhisar ilçesinde tarla faresiyle mücadele kapsamında çiftçilerin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden zehirli buğday temin edebilecekleri bildirildi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler arazide yaptığı kontrollerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve kar yağışının olmaması nedeniyle tarla faresinin ekili alanlara zarar verdiğini tespit etti.

        Üreticileri arazilerini kontrol ederek tarla faresinin yoğun olduğu bölgelerde mücadele yapması konusunda uyaran ekipler, çiftçilerin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden zehirli buğday temin edilebileceğini belirtti.

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