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        Niğde'de bir hasta tarafından bıçaklanan doktor yaralandı

        Niğde'de bir hasta tarafından bıçaklanan beyin cerrahı yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 14:26 Güncelleme: 04.03.2025 - 14:26
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        Niğde'de bir hasta tarafından bıçaklanan doktor yaralandı
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        Niğde'de bir hasta tarafından bıçaklanan beyin cerrahı yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisi'nde görevli Uzm. Dr. Burak Yürük ile daha önce ameliyat ettiği T.S. (62) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.S, Yürük'ü vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Hastanenin acil servisinde tedavi altına alınan Yürük'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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