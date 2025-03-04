Niğde'de 1440 paket kaçak sigara ele geçirildi
Niğde'de 1440 paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Niğde'de 1440 paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine bir araçta arama yaptı.
Aramada gümrük kaçağı 1440 paket sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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