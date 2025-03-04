NÖHÜ ile Girne Amerikan Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) ile Girne Amerikan Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, protokol kapsamında bilim, eğitim, kültür ve araştırma alanlarının yanı sıra iki üniversite arasında ortak projelerin geliştirilmesi ve akademik ilişkilerin güçlendirilmesi de hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, protokolün her iki üniversite için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Uslu, "Bu akademik işbirliği sayesinde, hem üniversitelerimizin bilimsel gelişimine katkı sağlayacak hem de öğrencilerimize uluslararası düzeyde eğitim olanakları sunacağız. Eğitim, bilim ve kültür alanında kurduğumuz bu güçlü ortaklık, uzun vadeli ve verimli projelerin hayata geçirilmesini sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.