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        Niğde'de beyin cerrahını bıçaklayan şüpheli tutuklandı

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisi'nde görevli Uzm. Dr. Burak Yürük'ü bıçaklayan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 11:43 Güncelleme: 05.03.2025 - 11:49
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        Niğde'de beyin cerrahını bıçaklayan şüpheli tutuklandı
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        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisi'nde görevli Uzm. Dr. Burak Yürük'ü bıçaklayan zanlı tutuklandı.

        Doktor Yürük'ü (34), hastanede çıkan kavgada vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralayan T.S'nin (62) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Zanlı T.S, adliyeye sevki sırasında gazetecilerin "Doktoru neden bıçakladınız?" sorusu üzerine, "Suçunu itiraf etmiyor, bana yapay zeka yerleştirdi, başımda onun cihazları var." dedi.

        Öte yandan doktor Burak Yürük'ün hastanedeki tedavisinin devam ettiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        - Olay

        Uzm. Dr. Burak Yürük ile daha önce ameliyat ettiği T.S. arasında dün tartışma çıkmış, Yürük'ü vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralayan T.S, gözaltına alınmıştı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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