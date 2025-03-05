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        Niğde'de beyin cerrahına yönelik bıçaklı saldırı protesto edildi

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisi'nde görevli Uzm. Dr. Burak Yürük'e yönelik bıçaklı saldırı protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 12:57 Güncelleme: 05.03.2025 - 13:12
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        Niğde'de beyin cerrahına yönelik bıçaklı saldırı protesto edildi
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        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisi'nde görevli Uzm. Dr. Burak Yürük'e yönelik bıçaklı saldırı protesto edildi.

        Sağlık-Sen Niğde Şube Başkanı Ebuzer Doğan, Hastanenin acil servisi önünde yaptığı açıklamada, can kurtarmak gibi kutsal bir görev yaptıklarını söyledi.

        Yürük'ün daha önce ameliyat ettiği hastası tarafından saldırıya uğradığını hatırlatan Doğan, şunları kaydetti:

        "Doktor arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz. Maalesef şiddetin geldiği yere bakınca daha da çok kahroluyoruz. Ambulansta, poliklinikte, acil serviste veya ameliyathanede hayatını kurtarmak için ter döktüğümüz insanlar şiddetin faili. Hani şifa veren ele vefa. Sağlıkta şiddet tüm sağlık çalışanlarını, aile fertlerini ve hastaları etkilediği gibi nitelikli sağlık hizmetini de etkilemektedir. Bundan dolayı sağlıkta şiddetle mücadelede tüm toplum sorumlu olmalıdır."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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