Niğde'de "Deprem Dirençli Şehirler: Kamu Kurumlarının Rolü" paneli düzenlendi

Niğde'de 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla "Deprem Dirençli Şehirler: Kamu Kurumlarının Rolü" paneli gerçekleştirildi.

Panel, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Afet Eğitim ve Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi, Türk Kızılay Niğde Şubesi ve AFAD iş birliğiyle düzenlendi.

Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki programın açılışında konuşan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, panele destek veren paydaşlara teşekkür etti.

Üniversitenin birçok alanda önemli faaliyetler yürüttüğünü belirten Uslu, şunları kaydetti:

"Bu anlayış temelinde 2021'de faaliyete geçirdiğimiz Afet Eğitim ve Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi de bunlardan biridir. Merkez deprem, taşkın, heyelan, kuraklık gibi doğadan kaynaklı afetler ile salgın hastalıklar, atmosfer kirliliği, kimyasal ve endüstriyel kazalar gibi insan kaynaklı olaylara ilişkin disiplinler arası eğitim ve araştırma faaliyetleri yürütmektedir. Özellikle afet yönetimi ile afetlerin psikososyal etkilerine yönelik alanında uzman akademisyenlerimizce çeşitli eğitimler, farkındalık oluşturma etkinlikleri, bilimsel faaliyetler ve sertifika programları düzenlenmiştir."

Niğde Belediye Başkan Vekili Muharrem Çifcibaşı da coğrafi olarak deprem ülkesinde yaşadıklarını söyledi.

Depremlerle çok sık karşılaştıklarını belirten Çifcibaşı, "Kanunlarımızda hiçbir sıkıntı yok, şehirlerimizin dirençli olabilmesi için her şey hesap edilerek düzenlenmiş. Yerleşim yerlerinin depreme dayanıklı ve binaların sağlam olması gerekiyor ve bunun denetimleri de yapılıyor. Belediye olarak birimlerimiz bu konuda gereğini yapıyorlar." diye konuştu.

Konuşmaların ardından "Deprem Dirençli Şehirler: Kamu Kurumlarının Rolü" konulu sunum gerçekleştirildi.