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        Niğde Valiliğinden kentteki 2 doktora yönelik saldırıya ilişkin açıklama:

        Niğde Valiliği, kentte sağlık çalışanlarına yönelik iki saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 15:52 Güncelleme: 05.03.2025 - 15:52
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        Niğde Valiliğinden kentteki 2 doktora yönelik saldırıya ilişkin açıklama:
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        Niğde Valiliği, kentte sağlık çalışanlarına yönelik iki saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, dün Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hasta yakını E.D'nin, acil serviste görevli pratisyen hekim Serdal Bay'a yönelik sözlü ve fiziksel saldırıda bulunduğu aktarıldı.

        Aynı gün hasta T.S'nin beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Dr. Burak Yürük'e bıçaklı saldırıda bulunduğu hatırlatılan açıklamada, "Her iki olayda da güvenlik güçlerimiz hızlıca müdahale etmiş, saldırganlar gözaltına alınarak tutuklanmıştır. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete asla müsamaha gösterilmeyecek, en sert tedbirler uygulanacaktır. Bu tür olayların önlenmesi ve sağlık çalışanlarımızın güvenli bir ortamda hizmet verebilmesi için gerekli tüm idari ve güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarılacak, ilgili kurumlarla koordinasyon içinde etkin önlemler alınmaya devam edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada, saldırıya uğrayan doktorlara geçmiş olsun dileği iletilerek, sağlık çalışanlarına yönelik her türlü şiddetin karşısında kararlılıkla durulacağı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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